تتويج إماراتي تاريخي في طواف فرنسا للدراجات الهوائية

اختتمت نسخة هذا العام من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بتتويج تاريخي لدراج فريق الإمارات، السلوفيني الشاب تاداي بوغاتشار.

وقدم بوغاتشار أداء مذهلا في مرحلة السبت، وهي المرحلة العشرين ما قبل الأخيرة، لينتزع بذلك الدراج الشاب القميص الأصفر من مواطنه بريموز روغليتش.

وكان روغليتش سيطر على أغلب مراحل السباق، كما أن تتويجه باللقب كان مسألة وقت فقط، لكن دراج فريق الإمارات قلب كل الموازين والتوقعات، ليتوج بلقب أعرق سباقات الدراجات الهوائية.

وفي التصنيف النهائي بعد المرحلة الـ21 (الأخيرة)، التي جرت اليوم، حل بوغاتشار في المركز الأول، متبوعا بروغليتش، ثم الأسترالي ريتشي بورت ثالثا.

وكتب بوغاتشار تاريخا جديدا في المنافسة العالمية، حيث أصبح أصغر بطل في طواف فرنسا منذ الحرب العالمية الأولى.

كما بات بوغاتشار، الذي يحتفل غدا بعيد ميلاده الـ22، أصغر دراج يحرز القميص الأصفر منذ 1989. ولم يشهد هذا الطواف الشهير مثل هذا التحول في الصدارة منذ ذلك التاريخ.

وفي نهائي غير معتاد في الشانزليزيه، لم يتم السماح سوى بوجود خمسة آلاف متفرج في المنطقة الشهيرة كإجراء احترازي بسبب جائحة فيروس كورونا.