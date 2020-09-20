ثنائية ماني تقود ليفربول للفوز على تشلسي

أحرز ساديو ماني هدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني ليفوز ليفربول حامل اللقب 2-صفر على مضيفه تشلسي، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.
وجاء الشوط الأول متكافئا قبل أن يتعرض أندرياس كريستنسن مدافع تشلسي للطرد قبل الاستراحة مباشرة بعدما أعاق ماني من الانفراد.
وتلقى كريستنسن بطاقة صفراء في بداية الأمر قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويخرج المدافع الدنمركي مطرودا.
وتبادل روبرتو فيرمينو الكرة مع محمد صلاح بشكل رائع وأرسل كرة عرضية قابلها ماني بضربة رأس إلى داخل المرمى في الدقيقة 50.
وبعد أربع دقائق استغل ماني تباطؤ كيبا أريزابالاجا حارس تشلسي في إبعاد الكرة وخطفها ثم سجل بسهولة في المرمى الخالي.
ونال تشلسي فرصة لتقليص الفارق بعدما حصل على ركلة جزاء، عقب خطأ من البديل المنضم حديثا تياجو ضد تيمو فيرنر، لكن الحارس أليسون بيكر أنقذ محاولة جورجينيو قبل ربع ساعة من النهاية.
وحقق ليفربول فوزه الثاني في مباراتين ليصبح رصيده ست نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن تشلسي صاحب الأرض.
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