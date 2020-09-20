لتأمين مصالحها..السعودية تتسلم دفعة جديدة من زوارق الاعتراض السريعة

تسلمت القوات البحرية السعودية اليوم زوارق اعتراض سريعة فرنسية الصنع من نوع «HSI32»، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.
جاء ذلك خلال حفل تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع «HSI32» بالمنطقة الشرقية برعاية قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي.
أوضح قائد القوات البحرية السعودية " الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي" أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة «HSI32»، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة.
واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة «CMN» الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع «HSI32»، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.
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