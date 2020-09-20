إطلاق نار في السعودية.. والشرطة تقبض على الجاني

نجحت الشرطة السعودية في منطقة عسير في القبض على شخص أطلق الـنار من سِلاحٍ آليّ، على عمال أحد مراكز صيانة السيّارات ما تسبَّب في إصابة اثنين منهم.
وكشفت شرطة المنطقة، تفاصيل بشأن الجاني حيث افادت بأنه سعودي الجنسية يبلغ من العمر 26 عامًا.
وأوضحت الشركة السعودية انه تمت إحالة الجاني الي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظاميّة بحقه حسب الاختصاص.
ويُشار الي ان سناب الداخليّة نشر مقطع فيديو لحظة نزول الجاني من سيّارته حاملًا سِلاحه، حيث بادر بإطلاق الـنار على العمال أثناء قيامهم بعملهم، ثمّ لاذ بالفرار.
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