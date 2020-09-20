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مكتب FBI يكشف عن الدولة المرسل منها الطرد السام إلى ترامب

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مكتب FBI يكشف عن الدولة المرسل منها الطرد السام إلى ترامب
مكتب FBI يكشف عن الدولة المرسل منها الطرد السام إلى ترامب

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" إن الطرد السام الذي أرسل إلى البيت الأبيض حيث يقطن الرئيس دونالد ترامب، مصدره كندا.

 

وأضاف المكتب في بيان عاجل له منذ قليل، أن الطرد الذي أرسل لترامب يحتوي على مادة "الريسين" شديدة السمية.

وأمس السبت،  قال اثنان من مسئولي سلطات إنفاذ القانون، إنه تم اعتراض طرد بريدي مُوجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأنه تم تأكيد احتوائه على مادة الريسين شديدة السُمية.

والريسين مُركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في عمليات إرهابية. ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، حبيبات، ضباب أو حمض.

وفي حالة تناول مادة الريسين فإنه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت جراء انهيار الدورة الدموية.

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