نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام للجامعة العربية يستقبل منسق الأمم المتحدة للبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المنسق الأممي للبنان يان كوبيتش اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة لمناقشة الأوضاع في لبنان، والجهود المبذولة لإخراج البلد من أزمته السياسية والاقتصادية العميقة.

وعبر بيان لها، قالت جامعة الدول:"إن الأمين العام تناول مع المسؤول الأممي الصعوبات والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدًا أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني في البدء في تحقيق الإصلاح الشامل".

وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة شدد على أن طبيعة المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا تتطلب جهدًا استثنائيًا من القادة والسياسيين اللبنانيين من أجل التوصل إلى حلول وسط تسمح بالاتفاق على خروج الحكومة للنور، مبينا أن من مصلحة لبنان الحفاظ على الزخم الدولي الكبير الذي تشكل لدعمه في أعقاب كارثة انفجار المرفأ في 4 أغسطس.

وناقش الأمين العام مع المبعوث الأممي كذلك الإعداد لاجتماع يعقد لمجموعة دعم لبنان عبر الفيديوكونفرانس في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بدعوة من السكرتير العام للأمم المتحدة ووزير خارجية فرنسا.

