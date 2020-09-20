نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزي العراقي يدعو للحذر من مشاهير السوشيال ميديا في المقال التالي
وقال البنك في بيان صحفي، إن "على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الحركات المالية التي تتم من خلال الحسابات المصرفية والمَحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكتروني بأنواعها، والخاصة بمشاهير السوشيال ميديا".
وأشار إلى "تطوير سيناريوهات اكتشاف عمليات غسل الأموال الخاصة بهذه المؤسسات وبما يتناسب مع هذه الحالات بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن تطلب الأمر".
وتابع البنك: "نحث باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة على الحركات المالية لإصحاب المتاجر الإلكترونية (أصحاب مواقع التسويق الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي)".
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