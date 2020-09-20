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إصابات كورونا تلامس 1.4 مليون فى إفريقيا

أخبار عالمية أحمد جاد 2020-09-20 20:12 تبليغ
إصابات كورونا تلامس 1.4 مليون فى إفريقيا
إصابات كورونا تلامس 1.4 مليون فى إفريقيا

وقال المركز التابع للاتحاد الإفريقى فى آخر تحديث له، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن عدد الوفيات جراء الفيروس فى مجموع بلدان القارة بلغ 33818، فيما بلغ عدد المتعافين 1148578.

وفيما يتعلق بتوزيع الإصابات، أشار المركز إلى أنه تم تسجيل 717048 إصابة فى الجنوب، فى حين بلغ اجمالى الإصابات فى شمال القارة 295072، وبلغ عدد الإصابات فى غربھا 171640، فيما تم تسجيل 158507 إصابة فى شرق القارة، فى حين بلغت الإصابات فى وسط القارة 56919 حالة.

وفيما يتعلق بالوفيات، أوضحت بيانات المركز تسجيل 17122 وفاة فى جنوب القارة، و 9941 وفاة فى شمالھا، و3125 شرقى القارة، و 2562 فى غربھا، فى حين بلغت الوفيات فى وسط القارة 1068.

ووفقا لبيانات المركز تتصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء بواقع 659656 إصابة وبمعدل وفيات بلغ 15940، لتمثل بذلك نحو 50 بالمئة من إجمالى الحالات المسجلة فى القارة.

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