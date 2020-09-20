روسيا تعيد تشغيل الرحلات الدولية مع 4 دول

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المكتب الإعلامى لمجلس الوزراء الروسية قوله إنه "تم رفع القيود على مواطنى بيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وكوريا الجنوبية، والمفروضة على خلفية انتشار فيروس كورونا".

وأعلن تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا من عواصم قيرغيزستان، وبيلاروسيا، وكازاخستان بدءا من اليوم، فيما تستأنف الرحلات من العاصمة الكورية بدءا من 27 سبتمبر.

وكانت مندوبة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، ميليتا فوينوفيتش، قالت فى وقت سابق إن منظمة الصحة العالمية لا تسجل زيادة فى نمو حالات الإصابة بفيروس كورونا فى روسيا، على عكس أوروبا.

وقالت المسؤولة فى مؤتمر عبر الإنترنت، يوم الأربعاء الماضى:"فى هذه المرحلة، يمكننا أن نرى أنه فى المنطقة الأوروبية فى العديد من البلدان هناك زيادة (فى حالات الإصابة بفيروس كورونا)، بينما لا نرى هذا فى روسيا".

وأشارت إلى أن المنظمة قد توصلت إلى مثل هذه الاستنتاجات على أساس البيانات المقدمة إلى منظمة الصحة العالمية على أساس يومى من خلال نقطة الاتصال الوطنية للوائح الصحية فى روسيا.