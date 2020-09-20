وثائق مسربة تكشف فضائح كبرى تورط بها أكبر بنوك العالم.. صور

كشفت وثائق مسربة تتضمن معاملات بقيمة 2 تريليون دولار كيف سمحت بعض أكبر البنوك في العالم للمجرمين بنقل الأموال القذرة في جميع أنحاء العالم، كما يظهر كيف استخدم رجال أعمال من الجمهوريات السوفيتية السابقة - ممن راكموا الثروة بسرعة خلال حقبة الخصخصة الروسية في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي في التسعينيات - البنوك؛ لتجنب العقوبات التي كان من المفترض أن تمنعهم من إيصال أموالهم إلى الغرب.

ووفقا لـ موقع بي بي سي إنها الأحدث في سلسلة تسريبات على مدى السنوات الخمس الماضية كشفت عن صفقات سرية وغسيل أموال وجرائم مالية.

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وتتكون ملفات تحمل اسم "FinCEN" أكثر من 2500 وثيقة، معظمها كانت ملفات أرسلتها البنوك إلى السلطات الأمريكية بين عامي 2000 و 2017، تثير المخاوف بشأن ما قد يفعله عملاؤها. وهذه الوثائق هي بعض من أكثر أسرار النظام المصرفي الدولي حراسة مشددة، وتستخدمها البنوك للإبلاغ عن سلوك مشبوه ولكنها ليست دليلًا على ارتكاب مخالفة أو جريمة. وتم تسريب الملفات المصرفية إلى موقع Buzzfeed News الامريكي وتم مشاركتها مع مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين من جميع أنحاء العالم، والذين وزعوها على 108 مؤسسة إخبارية في 88 دولة، بما في ذلك برنامج بانوراما على بي بي سي. وقام مئات الصحفيين بغربلة الوثائق التقنية الكثيفة، وكشفوا عن بعض الأنشطة التي تفضل البنوك ألا يعرفها الجمهور.

وتعتبر "FinCEN" شبكة للتحقيق في الجرائم المالية الأمريكية، ومديروها هم أشخاص في وزارة الخزانة الأمريكية الذين يكافحون الجريمة المالية، ويجب إرسال المخاوف بشأن المعاملات التي تتم بالدولار الأمريكي إلى FinCEN، حتى لو حدثت خارج الولايات المتحدة. أما تقارير الأنشطة المشبوهة، فيجب على البنك أن يملأ أحد هذه التقارير إذا كان يشعر بالقلق من أن أحد عملائه قد يكون بلا فائدة، ويتم إرسال التقرير إلى السلطات.

صورة من احدى الوثائق المسربة

