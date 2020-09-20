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عداد كورونا.. سوريا تعلن تسجيل 35 إصابة جديدة وحالتي وفاة

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عداد كورونا.. سوريا تعلن تسجيل 35 إصابة جديدة وحالتي وفاة
عداد كورونا.. سوريا تعلن تسجيل 35 إصابة جديدة وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل ٣٥ إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، وحالتي وفاة. 

وقالت الوزارة في تقرير لها اليوم ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ ظهور الفيروس وحتي الان ٣٨٠٠ حالة. 

وأفادت وزارة الصحة السورية انه تم رصد حالتي وفاة لمصابي كوفيد ١٩ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد من تفشي الجائحة وحتي الان ١٧٠حالة وفاة. 

كما ذكرت الصحة السورية انه تم تسجيل ١٤ حالة شفاء جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي ٩٤٦ حالة. 

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