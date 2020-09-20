أسوشيتد برس: السراج يرفض اتفاق الجيش الوطني الليبي بشأن النفط

أفادت وكالة ""أسوشيتد برس" بأن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أبدى معارضته للاتفاق الذى تم التوصل إليه مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر بشأن استئناف إنتاج النفط في البلاد.
ونقلت الوكالة عن مسئولين ليبيين قولهم إن السراج لن يدعم الصفقة التي تتيح إنهاء الحصار المستمر منذ أشهر على القطاع النفطي في البلاد.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن المشير حفتر عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد، بموجب الاتفاق المبرم خلال مفاوضات ليبية-ليبية بمشاركة معيتيق.
وقررت المؤسسة الوطنية للنفط أمس رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة الخالية من تواجد جماعات مسلحة.
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