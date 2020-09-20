خبير سياسي: خطة مدبرة بين "جماعة الإصلاح" و"ميليشيا الحوثي"

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وأضاف علي نعمان، في تصريحات لقناة الغد، أن هناك خطة مدبرة بين "جماعة الإصلاح" و"ميليشيا الحوثي" للضغط على التحالف العربي والسيطرة على أبين وعدن وسقطرى وحكم المشهد برمته لصالح المشروع الإيراني التركي.
وأوضح أن الأمم المتحدة تغض الطرف عما يحدث، بحسب رأيه، ولم تقدم أي شيء ملموس على أرض الواقع سواء في المشهد السياسي أو المشهد العسكري، مؤكدا أنه إذا ما توافرت الإرادة السياسية لتسوية شاملة ستكون هناك خطة لخفض التصعيد وإعادة الإعمار.
ودعت الحكومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابعين لها إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات الخطيرة التي تشكلها الميليشيات على حياة اليمنيين في مأرب.
وكانت "مليشيا الحوثي" أعلنت مقتل 14 عنصرًا بينهم قياديان بارزان خلال مواجهات مع قوات الحكومة الشرعية.
من جانبها اتهمت الحكومة اليمنية "ميليشيا الحوثي" بمهاجمة أهداف مدنية في محافظة مأرب واستهداف أحيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية.
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