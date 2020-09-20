عروض أسعار السيارات اليوم شامل الضريبة في السعودية

لا تزال أسعار السيارات اليوم في السعودية فوق مستوى تطلعات العديد من المستهلكين الطامحين في الحصول على عروض سيارة جديدة ما يدفعهم إلى التردد في اقتناء السيارات أملًا في تراجع أسعار السيارات بنهاية العام مع بدء نزول موديلات عام 2021 أو حتى الاتجاه نحو سوق السيارات المستعملة.

سعر السيارات الجديدة في السعودية

قبل الحديث عن سعر السيارات الجديدة في السعودية يجب التأكيد على عدد من الأمور منها ما يلي:

ابحث عن السيارة التي توافق احتياجاتك وإمكانياتك فالموازنة بين الاحتياجات والإمكانيات أمر مهم فإن كنت ترغب في سيارة تتحمل السفر الطويل والطرق الوعرة فلا يجب أن تبحث عن أرخص سيارة في السعودية لأنها لن تلبي احتياجاتك أما إن كانت قدراتك المادية محدودة فلا خيار أمامك سوى البحث عن عروض السيارات الجديدة ربما تجد فرصة مناسبة.

سعر قطع الغيار : فبالرغم من أن السيارة الجديدة تكون في حالة الضمان الشامل إلا أنه في بعض الأحيان سيتوجب عليك شراء قطع الغيار من الوكيل وهنا فإن سعر هذه المنتجات يلعب دوراً مهما في قرار الشراء وازن بين أسعار قطع الغيار ومقدار ما يمكن أن تنفقه على السيارة.

مراكز الصيانة والدعم وخدمة ما بعد البيع : كل هذه الأمور سوف تحتاج لها بشكل دوري فلا يجب أن ترهق نفسك بالسفر مئات الأميال بحثًا عن وكيل أو مركز الصيانة بل ابحث عن السيارات التي لها مراكز صيانة في مدينتك.

أرخص سيارة للبيع في السعودية

إن كنت من راغبي اقتناء سيارة رخيصة وذات كفاءة معقولة يمكنك المفاضلة بين واحدة من السيارات التالية :

رينو سمبل في السعودية يصل إلى 28500 ريال.

سعر شفروليه سبارك في السعودية يصل إلى 30.500 ريال.

سعر سوزوكي ديزاير في السعودية يصل إلى 31500 ريال.

سعر ميتسوبيشي اتراج في السعودية يصل إلى 31800 ريال.

سعر نيسان صني في السعودية وصل إلى 33800 ريال

أسعار السيارات اليوم شامل الضريبة

بالطبع هذه الأسعار قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة والتي تصل إلى 15 % وضريبة السيارة الجديدة التي تصل إلى 5 % من قيمة السعر وإذا كنت تبحث عن سيارة بالتقسيط سيكون عليك تحمل نسبة المرابحة على مبلغ التمويل.