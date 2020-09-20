تمويل سلفة الفوري بدون تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي

تمويل سلفة الفوري بدون تحويل الراتب من أهم العروض التمويلية التي تقدمها منصة سلفة الإلكترونية للعملاء داخل المملكة العربية السعودية حيث تقدم منصة سلفة حلول مالية فورية لمن يرغبون في الحصول على سلفة مالية بتسهيلات عديدة وأقساط مجدولة تناسب جميع الإلتزامات المالية الآخري للعميل وتعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ساما داخل المملكة العربية السعودية كما تقدم منصة سلفة الإلكترونية الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل وذلك بعد توافر جميع الشروط التي وضعتها المنصة وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب تمويل سلفة الفوري بدون تحويل الراتب وتتيح منصة سلفة للعملاء الحصول على التمويل الشخصيبدون تحويل الراتب من خلال الدخول على رابط تمويل سلفة الفوري وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لأستكمال طلب التمويل الشخصي

مزايا تمويل منصة سلفة الإلكترونية

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي للعملاء داخل المملكة العربية السعودية كما تقدم المنصة خيارات للسداد عديدة وأقساط مجدولة تناسب جميع الإلتزامات المالية الآخري للعميل ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على مميزات تمويل سلفة الفوري

يتميز تمويل منصة سلفة الإلكترونية أنه متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية

يتميز تمويل سلفة أنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل

تقدم منصة سلفة الإلكترونية الموافقة الفورية على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب

يتميز تمويل سلفة بالإيداع الفوري لمبلغ التمويل في حساب العميل

يمكن أن يصل قيمة مبلغ تمويل سلفة بدون تحويل الراتب حتى 5000 ريال سعودي

تقدم منصة سلفة هامش ربح تنافسي

يشترط للحصول على تمويل سلفة الفوري بدون تحويل الراتب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وذلك للحصول على تمويل سلفة الفوري

يشترط للحصول على تمويل بدون تحويل الراتب من منصة سلفة ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي

يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ستة أشهر وذلك عند التقدم بطلب تمويل سلفة الفوري بدون تحويل الراتب

يشترط للحصول على تمويل سلفة الفوري بدون تحويل الراتب أن يكون المتقدم موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو أحدي الشركات

شروط الحصول على تمويل سلفة بدون تحويل الراتب