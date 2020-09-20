فرنسي تداول | قم بتسجيل الدخول و شراء الأسهم من البنك الفرنسي بنفسك

فرنسي تداول يُعتبر من أهم وأقدم منصات التداول التي تظهر على ساحة التداول في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر البنك الفرنسي هو البنك الوحيد الذي يُتيح لعملائه خدمة التداول المباشر في البورصة السعودية إلى جانب التداول في كل من البورصة الأمريكية والبورصة الأوروبية عن طريق الجوال، كما يعمل على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية التي سوف نتعرف عليها في حيثيات هذا المقال حيث تساعد هذه الخدمات في شراء وبيع الأسهم بسهولة ويُسر.

فرنسي تداول

لماذا فرنسي تداول بالذات؟ شهد البنك في الفترة الأخيرة إقبال عدد كبير من المستثمرين السعودين وغير السعودين حيث حقق البنك نمواً متواصلاً في مجال التداول وبيع وشراء الأسهم المالية على مر السنوات، مما ساعدة في أن يتبوأ مركزاً متقدماً في السوق السعودي، حيث تم اعتباره واحد من أهم المؤسسات الوطنية الحديثة والمؤهلة تماماً لمواجهة تحديات المستقبل، حيث يتبلور السبب الأكبر في زيادة عدد المستثمرين هو أن البنك قام بإتاحة الفرصة أمام عملائه للتداول في السوق الأوروبية والسوق الأمريكة إلى جانب السوق السعودية بطريقة تتوافق مع كافة أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يعمل البنك السعودي الفرنسي بالمملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات المصرفية التي تهتم بمساعدة كل المواطنين السعوديين، كما يهتم البنك بتقديم العديد من الحلول التمويلية التي تتوافق مع جميع الرواتب الشخصية للعملاء من خلال العديد من البرامج التمويلية المناسبة لجميع فئات المواطنين سواء كانوا من أصحاب الرواتب الصغيرة أو الرواتب الكبيرة ، حيث قد تصل تمويلات البنك مالية إلى 2.500.000 مليون ريال سعودي، ويعد هذا التمويل من أكبر المبالغ التي يتم تقديمها مقارنة بالبنوك الأخري داخل المملكة العربية السعودية.

كما يُقدم البنك العديد من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات الكبرى والأفراد وخدمات الاستثمار في الأسواق العالمية مثل توفيره خدمة فرنسي تداول لجميع عملاء البنك، كما يتميز البنك بتقديم الخدمات الاستثمارية الكبري كخدمات المشاركة والإجارة والتورق وغيرها من الخدمات المصرفية، مقارنة بالخدمات التي يقدمها البنوك الأخرى سواء خدمات مرتبطة بعمليات التداول في بنك الرياض أو البنك العربي أو بنك الإنماء أو غيرها من الخدمات المصرفية فيُعتبر من أهم البنوك السعودية.

سعر سهم فرنسي تداول اليوم

بلغ سعر السهم خلال جلسة التداول اليوم في البورصة السعودية:

32.60 ريال سعودي.

مسجلاً بذلك انخفاض بنسبة 0.45 ريال سعودي أي أنة قد قل بنسبة 1.36 في المئة عن اليوم السابق.

خصائص ومميزات التسجيل في البنك الفرنسي

قام البنك الفرنسي بالمملكة العربية السعودية بوضع العديد من الخدمات التي يحق لأي عميل التمتع بها في حين حصوله على حساب جاري في البنك الفرنسي أو في حين القيام بعملية فرنسي تداول للاستثمار في أسهم السوق الأوروبية أو الأمريكية أو السعودية، حيث تتمثل هذه الخصائص والمميزات في الآتي:

يوفر البنك قائمة بالأسعار وهي عبارة عن خدمة مميزة جدا يمكن للعميل الإطلاع على أسعار الأسهم من خلال موقع المباشر نت و المباشر برو مجانًا.

و مجانًا. كما يوفر البنك خدمة أون و خدمة المؤشر وهما عبارة عن خدمتان مفيدتان على نحو كبير خاصة للمبتدئين حيث تعمل الخدمة على توفير تحليل مؤكد وصادق لمؤشرات الأسهم من خلال خبراء في سوق الأسهم المالية.

وهما عبارة عن خدمتان مفيدتان على نحو كبير خاصة للمبتدئين حيث تعمل الخدمة على توفير تحليل مؤكد وصادق لمؤشرات الأسهم من خلال خبراء في سوق الأسهم المالية. سهولة فتح الحساب بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي أو الجنية الإسترليني أو اليورو وغيرها من العملات الأخرى.

سهولة حصول العملاء على بطاقة صراف آلي “مدى” مجاناً وبدون أي رسوم.

حصول أي عميل بالبنك على دفتر شيكات مجاناً.

سهولة شراء وبيع الأسهم من البورصة الأمريكية بشكل مباشر، كما يعتبر فرنسي تداول هو أول بنك يوفر هذه الخدمة في المملكة.

هو أول بنك يوفر هذه الخدمة في المملكة. كما يمكن لعملاء البنك الفرنسي تداول الأسهم في السوق المالية الأوربية بشكل مباشر وبدون بذل أي جهد.

تسديد الفواتير من خلال خدمة سداد سواء في داخل المملكة أوخارجها.

يُمكن البنك العميل من إجراء الحوالات الداخلية والخارجية والاطلاع على حسابه لحظة بلحظة ومن أي مكان في العالم، من خلال فرنسي بلس أو فرنسي موبايل أو فرنسي فون والصراف الألي.

يتمكن العميل من تلقي الإشعارات على جواله أو بريده الإلكتروني حول حسابه البنكي والعمليات التي تتم عليه.

توافر خدمة الاكتتاب العام لجميع العملاء بلا استثناء.

تطبيق فرنسي تداول

قامت إدارة البنك بإطلاق تطبيق فرنسي تداول الذي تمت إتاحته لجميع الهواتف سواء كانت هذه الهواتف تعمل بنظام “أندرويد” أو نظام “أيفون”، وذلك لتسهل على العملاء عملية تسجيل الدخول وبيع وشراء الأسهم بسهولة إلى جانب التمتع بالكثير من الخدمات الأخري بشكل مباشر من خلال هواتف العملاء الجوالة في أي مكان وبدون الحاجة لبذل أي جهد، حيث يمكن للعملاء تحميل التطبيق من خلال الخطوات الآتية:

يمكن للعملاء الذين يستخدمون نظام “ الأندرويد” تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل.

تحميل التطبيق من خلال أما بالنسبة للأفراد الذين يفضلون استخدام نظام” أيفون” IOS فيمكنهم تحميل التطبيق من خلال متجر أبل.

كما يتمتع التطبيق بالعديد من الخدمات التي تُسهل على العملاء العديد من العمليات المرتبطة بخدمة فرنسي تداول وغيرها من الخدمات المصرفية الأخرى، حيث تتمثل هذه الخدمات في الآتي:

سهولة تنفيذ جميع العمليات المصرفية.

سهولة تحويل الأموال إلى حسابات أخرى داخل حسابات البنك أو بنوك أخرى محلية أو دولية.

يمكن لأي عميل تسديد الفواتير من خلال التطبيق.

يُوفر التطبيق للعملاء سهولة الحصول على إيجاد أقرب صراف آلي من موقعه، وكذلك يمكنه من الحصول على خدمة الاكتتاب العام بسهولة ويُسر.

يُسهل على العملاء متابعة محافظهم الاستثمارية، إلى جانب التعرف على آخر أخبار السوق.

سهولة تنفيذ أوامر التداول في أي وقت وفي أي مكان بالعالم.

ما هي خطوات التسجيل في فرنسي تداول؟

تسهيلاً على العملاء قام البنك الفرنسي السعودي بوضع بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي تُمكن العملاء من التسجيل في خدمة فرنسي تداول بشكل مباشر، ولتساعدهم أيضا في إتمام عملية بيع وشراء الأسهم في العديد من الأسواق بسهولة ويُسر، تتمثل خطوات التسجيل في الآتي:

أولاً نقوم بزيارة موقع البنك الفرنسي كابيتال.

بعد ذلك نقوم بالضغط على أيقونة “ طلب فتح حساب ” المُندرجة تحت خانة “ خدمات الحساب “.

” المُندرجة تحت خانة “ “. ثم نقوم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة وهي: (نوع الهوية – رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – البريد الإلكتروني).

بعد الانتهاء من كتابة البيانات بشكل سليم نقوم بالضغط على زر “ استمرار “.

“. بعد ذلك سيقوم النظام تلقائياً بإرسال رسالة نصية بها رمز لتأكيد العملية عبر رقم الجوال الذي تم تسجيله من قبل.

بعد ذلك نقوم بإدخال رقم التأكيد، ثم نقوم بالضغط على زر” استمرار “.

“. ثم نقوم بإدخال رقم الحساب الاستثماري أو رقم المحفظة الاستثمارية التابعة للعميل.

سنقوم بعد ذلك بإدخال اسم مستخدم جديد وكلمة سر جديدة لحساب التداول.

وأخيراً نقوم بالضغط على زر “تسجيل”.

وبذلك نكون قد انتهينا من شرح خطوات التسجيل في البنك الفرنسي تداول ويمكن لأي عميل الآن القيام بعملية التداول بشكل سليم وبدون أي عقبات.

أرقام البنك الفرنسي

استكمالاً للخدمات التي قام البنك بتقديمها سوف نتعرف على الأرقام المُتاحة لتقديم الشكاوى والاستفسارات حول خدمة فرنسي تداول وغيرها من الخدمات الأخرى، حيث قام البنك بوضع أرقام مختلفة لكل فئة حيث يوجد لكل فئة الرقم الخاص بها، تتمثل هذه الفئات في الآتي:

بالنسبة لفئة خدمة العملاء يمكنهم التواصل مع البنك عبر الأرقام التالية:



من داخل المملكة يمكنهم الاتصال على رقم ( 8001242121 ).

). كما يمكنهم التواصل عبر الهاتف الجوال من خلال رقم ( 920000576 ).

). كما يتمكن العملاء المقيمين في خارج المملكة الاتصال على الرقم 920000576(+966) .

أما بالنسبة لفئة خدمة عملاء التميز والنخبة يمكنهم التواصل عبر الأرقام التالية:



يمكن لعملاء التميز المقيمين في داخل المملكة التواصل مع البنك من خلال الرقم (8001240001 )، أما بالنسبة للعملاء المقيمين في من خارج المملكة يمكنهم التواصل عبر رقم 114089000 (+966) كما يمكن لعملاء النخبة التواصل من داخل المملكة عبر رقم ( 8001245050 )، أما بالنسبة للعملاء الموجودين في خارج المملكة يمكنهم التواصل عبر رقم 114089000 (+966).

أما بالنسبة لفئة خدمات التسويق فقام البنك بوضع رقم مخصص لهم، حيث يمكن للمواطنين المُقيمين في داخل المملكة التواصل مع البنك من خلال الرقم التالي ( 8001240006).

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات حول البنك السعودي الفرنسي وخدمة فرنسي تداول وغيرها من الخدمات مثل تطبيق البنك الفرنسي للتداول، كما تعرفنا على كيفية التسجيل بها لبدأ التداول، إلى جانب التعرف على مميزات عملية التسجيل.