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18 وفاة و 3899 إصابة جديدة بكورونا فى بريطانيا

أخبار عالمية أحمد جاد 2020-09-20 20:02 تبليغ
18 وفاة و 3899 إصابة جديدة بكورونا فى بريطانيا
18 وفاة و 3899 إصابة جديدة بكورونا فى بريطانيا
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 18 وفاة و 3899 إصابة جديدة بفيروس .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن إجمالى الوفيات بالفيروس، ارتفع إلى 41777 وإجمالى الإصابات 394257.

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