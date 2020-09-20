18 وفاة و 3899 إصابة جديدة بكورونا فى بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 18 وفاة و 3899 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 18 وفاة و 3899 إصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت الوزارة فى بيان اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن إجمالى الوفيات بالفيروس، ارتفع إلى 41777 وإجمالى الإصابات 394257.

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