بايدن يهاجم ترامب بسبب اختيار امرأة مستشارا للمحكمة العليا

ناشد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الجمهوريين في مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بعدم السماح للرئيس الحالي ترامب بـ ما اسماه بـ "التشويش" من خلال "اثارة امر اختيار رئيس المحكمة العليا" - وقال إنه إذا فاز هو نفسه في نوفمبر، فيجب أن يكون هو من يقوم بالاختيار.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في فيلادلفيا اليوم الأحد، إن شعب هذه الأمة يختار مستقبله في الوقت الحالي عندما يصوت.

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وأضاف بايدن: "إن التشويش على هذا الترشيح من خلال مجلس الشيوخ هو مجرد تمرين على القوة السياسية الخام، ولا أعتقد أن شعب هذه الأمة سوف يدعمها".