ترامب يرشح امرأة للمحكمة الأمريكية العليا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه سيختار مرشحًا لشغل مقعد المحكمة العليا محل القاضي الراحل روث بادر جينسبيرج الأسبوع المقبل، وسيكون مرشحه امرأة.

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في فايتفيل بولاية نورث كارولينا: "سأقدم مرشحًا الأسبوع المقبل، وسيكون امرأة".

وأخبر ترامب الحشود أن "الأحكام التاريخية التي أصدرتها جينسبيرغ وتفانيها الكبير للعدالة ومعركتها الشجاعة ضد السرطان تلهم جميع الأمريكيين"، وتقدم الصلاة إلى أسرة العدالة.

كما أشارت الرئيسة إلى صداقتها مع قاضي المحكمة العليا الراحل أنتونين سكاليا ، قائلة إنها "تذكير قوي بأنه يمكننا أن نختلف بشأن القضايا الأساسية، بينما نتعامل مع بعضنا البعض باللياقة والكرامة والاحترام".

وأضافت 'لذا ، تنص المادة 2 من الدستور على: أن على الرئيس تسمية قضاة المحكمة العليا، لا أعتقد أنه يمكن أن يكون أكثر وضوحًا، أليس كذلك؟.

وصرح الرئيس للصحفيين في وقت سابق يوم السبت بأن هناك حوالي 45 شخصًا على قائمته، لكن لديه "قائمة مختصرة" للمرشحين المحتملين.

وقال مصدر لشبكة CNN إن ترامب قال على وجه التحديد إنه "يحب اختيار قاضي الاستئناف الفيدرالي آمي كوني باريت، وهو المفضل لدى المحافظين المتدينين، لكنه يشك في أنه سيحصل على الدعم من مجلس الشيوخ الأمريكي.