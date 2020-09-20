أخبار عاجلة
عدسات المصورين ترصد ترامب وابنته إيفانكا في أوضاع مخلة.. شاهد -
الإعلامية علا الفارس تفاجئ متابعيها وتكشف عن عريسها السري -
الخطوط الجوية السعودية تكشف عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية -
الأطراف الليبية تتفق على عقد جولة حوار جديدة بالقاهرة -
تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد -
نقابة الإعلاميين تعلق على اختيار طارق سعدة ضمن أعضاء مجلس الشيوخ -
الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم يكرم أسرة اللواء أحمد فولي -
فوز صعب للأرجنتين على بوليفيا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2022 -
ربيع ياسين: أسامة فيصل زايد 3 كيلو واللجنة الخماسية «ماساعدتنيش» -
حلمي طولان يهاجم ربيع ياسين: إحنا مش كفتجية -

قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي برد حاسم على تركيا

أخبار عالمية تبليغ
قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي برد حاسم على تركيا
قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي برد حاسم على تركيا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي برد حاسم على تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الدفاعِ القبرصي، شارالامبوس بيترديس، الاتحاد الأوروبي؛ لضرورة توجيه رسالة حاسمة إلى النظام التركي؛ لتأكيد وحدة موقفه حيال أنشطته غير القانونية في شرق المتوسط.

 

وأوضح بيترديس، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن الأوضاع في شرق المتوسط، تثير القلق، في ظل استمرار استفزازات النظام التركي.

 

وأكد أنّ بلاده تلقت خلال الفترة الماضية، العديد من رسائل الدعم والتأييد لموقفها حيال الأزمة، في ظل إجراءات النظام التركي للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي برد حاسم على تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 