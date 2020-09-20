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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط تركيا

أخبار عالمية محمد بدر 2020-09-20 22:24 تبليغ
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط تركيا
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط تركيا

وذكر المركز عبر موقعه الإلكترونى، أن الزلزال وقع على بعد 37 كيلومترا إلى جنوب شرق مدينة آق سراى فى الساعة الـ19:08 بالتوقيت العالمى المنسق.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق ثلاثة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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