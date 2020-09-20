الجيش الليبي: عودة إنتاج النفط لقطع الطريق على الأتراك والإخوان

قال الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، إن قرار المشير خليفة حفتر بعودة إنتاج النفط جاء بهدف قطع الطريق على تركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي.
وأضاف الجيش في تصريحات لقناة "العربية": " لسنا طرفًا في التجاذبات السياسية الحالية، ومشكلتنا الرئيسية هي الأتراك والمليشيات".
وتابع: "يجب التأكد من وصول عائدات النفط للمواطن وليس لليليشيات".
ويوم الجمعة الماضي، أعلن المشير حفتر عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد، بموجب الاتفاق المبرم خلال مفاوضات ليبية-ليبية بمشاركة معيتيق.
وقررت المؤسسة الوطنية للنفط أمس رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة الخالية من تواجد جماعات مسلحة.
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