نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال يضرب تركيا بقوة 5.3 درجة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز الزلازل الأوروبي، اليوم الأحد أن هناك زلزال ضرب وسط تركيا بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر .
وذكر المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن الزلزال وقع على بعد 37 كيلومترا إلى جنوب شرق مدينة آق سراي في الساعة الـ19:08 بالتوقيت العالمي المنسق.
وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق ثلاثة كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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