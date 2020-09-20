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زلزال يضرب تركيا بقوة 5.3 درجة

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زلزال يضرب تركيا بقوة 5.3 درجة
زلزال يضرب تركيا بقوة 5.3 درجة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال يضرب تركيا بقوة 5.3 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز الزلازل الأوروبي، اليوم الأحد أن هناك زلزال ضرب وسط تركيا بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر .

وذكر المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن الزلزال وقع على بعد 37 كيلومترا إلى جنوب شرق مدينة آق سراي في الساعة الـ19:08 بالتوقيت العالمي المنسق.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق ثلاثة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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