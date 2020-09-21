لبنان يعلن رقما قياسيا لإصابات كورونا.. وتوصية بإغلاق كامل

سجل لبنان عددا قياسيا من المصابين بفيروس كورونا في يوم واحد، بلغ أكثر من 1006 إصابات جديدة، وفق ما نقل مراسلنا.

وجاءت الزيادة الجديدة وسط تزايد حاد في الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأوصى القائم بأعمال وزير الصحة، حمد حسن، بإغلاق كامل لمدة أسبوعين لكبح جماح التزايد المنذر لأعداد الإصابة التي تسجل يوميا، لكن السلطات لن تتمكن من فرض إغلاق آخر بسهولة وسط حالة الانهيار الاقتصادي غير المسبوقة التي يمر بها لبنان.

ورفعت الحالات الجديدة التي سجلتها وزارة الصحة إجمالي الإصابات المؤكدة في لبنان إلى 29303 حالات، بينما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا 297 حالة وفاة منذ تسجيل اول حالة في البلاد أواخر فبراير الماضي.

وكان ذلك ثالث يوم يشهد تسجيل رقم قياسي جديد لأعداد الاصابات المؤكدة بالفيروس، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وبدأت الأعداد في التزايد منذ تخفيف إجراءات الإغلاق، وإعادة تشغيل المطار الدولي الوحيد في البلاد في أوائل يوليو الماضي.

واستمرت الأعداد في التزايد بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، الذي اسفر عن وفاة 193 شخصا وإصابة 6500 آخرين ودمر كثيرا من مباني المدينة.

وسبب الانفجار ضغطا بالغا على مستشفيات بيروت، وألحق أضرارا بالغة بمستشفيين اثنين كان لهما دور حيوي في معالجة حالات الإصابة بفيروس كورونا.