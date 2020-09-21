فتح حساب بنك الراجحي للمقيمين والسعوديين

أصبح فتح حساب بنك الراجحي عن طريق الأنترنت من الطرق البسيطة، حيث يعد هذا البنك السعودي أحد أكبر البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط والعالم، حيث أنة بنك سعودي تم تأسيسه عام1957 ويتمتع البنك بخبره تتجاوز 50 عاماً في مجالات المعاملات المصرفية والأنشطة التجارية ويعد من أكبر المؤسسات المساهمة في المملكة العربية السعودية ويعود تأسيس بنك الراجحي على يد أربعة أخوة هم: سليمان، صالح، عبد الله، ومحمد الراجحي.

فتح حساب جاري بنك الراجحي

أصبحت طريقة فتح الحساب الجاري من خلال الأنترنت سهلة جداً حيث تتم من خلال خطوات سلسة ومبُسطة، حيث قام بتوفير هذه الخدمة تسهيلاً لخدمة عملائه حيث أصبح لعملاء بنك الراجحي الآن فتح حساب بدون الحاجة إلي الذهاب لأي فرع من فروع البنك المجاورة وأصبح ذلك من خلال الدخول علي موقع البنك الإلكتروني، ويعد بنك الراجحي أكبر البنوك المختصة في التعاملات الإسلامية في المملكة العربية السعودية .

ومن الجدير بالذكر قيام البنك الراجحي بتقديم العديد من التسهيلات المتميزة لجميع الشركات والأفراد ويقوم بتمويل المشاريع أيضاً. وفتح حساب جاري بنك الراجحي العديد من المميزات وهي:

يمكن للعملاء فتح حساب عبر الأنترنت في أي وقت وتحديد الفرع المرغوب في التعامل معها.

قدرة العميل على الإطلاع علي حساباته المصرفية وتنفيذ العملية المصرفية من أي مكان بسهولة.

يصدر البنك كشف حساب شهري للعملاء يمكن من خلالة الإطلاع على الحساب والعمليات المصرفية.

يمكن للعميل إجراء العديد من الخدمات مثل سداد الفواتير مثل الكهرباء والهاتف والأنترنت وغيرها من الفواتير الحكومية.

يتيح البنك للعميل إمكانية السحب النقدي أو الإيداع من خلال مكينة الصرافة الآلية.

يمكن للعميل إجراء معاملاته المصرفية من خلال الأنترنت والشبكات الإلكترونية بكل سهولة.

تيسير الحوالات الدولية بمختلف أنواعها ولكن حسب الصلاحيات.

يمكن للعميل التسجيل في خدمة مباشر الراجحي .

شروط فتح حساب في بنك الراجحي

وبعد معرفة بعض مميزات بنك الراجحي والخدمات المتميزة التي يقدمها للعملاء سوف نتعرف أيضاً على أهم الشروط التي يتطلبها البنك لفتح حساب للعملاء ، وهي على النحو التالي :

يكون لدي العميل هويه وطنية سارية.

ألا يقل السن عن 18 سنة للبالغين، وألا يقل عن 15 للقاصرين.

يشترط أن يكون العنوان الوطني صحيح.

يجب على المتقدم أن يكون مسجلاً في خدمة نظام أبشر.

وضع عنوان بريد إلكتروني صالح.

وضع رقم الجوال المستخدم للتسجيل صحيح وصادر من أحد مزودي الخدمة الهاتفية بالمملكة السعودية.

يجب جميع بيانات العميل المقدمة خالية من الأخطاء أوالكذب.

يجب أن يكون المتقدم لفتح الحساب حاصل على الجنسية السعودية أو مقيم بداخل المملكة.

يشترط أن يكون المتقدم لا يشغل أي منصب سياسي في المملكة أو أحد أقاربة من الدرجة الأولى

إقرار العميل بأنة بكامل أهليته وقواه العقلية وأنه ليس من أصحاب الحالات الخاصة وأنه هو المسؤول قانونياً وأهل في التصرف في الأموال والمعاملات البنكية.

يجب إتمام أجراء عملية فتح الحساب حتى النهاية حيث أن إمكانية الحفظ والمتابعة مرة أخرى لاحقاً غير متوفرة.

يجب الموافقة علي جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة لإلكترونية قبل التسجيل لفتح الحساب المصرفي.

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين والسعوديين

يمكن للراغبين في فتح الحساب الجاري سواء كان للمقيمين في المملكة العربية السعودية أو المواطنين السعودين القيام بذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على صفحة بنك الراجحي الخاصة بفتح الحساب الجاري.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم كـاختيار الجنسية ونوع الهوية.

تسجيل البيانات الخاصة بالحالة المهنية مثل نوع الوظيفة وجهة العمل والعنوان ورقم الهاتف.

ملئ البيانات المتعلقة بالدخل المالي وتحديد الدخل الشهرى و أقصي مبلغ يمكن إجراءه للعملية الواحدة خلال الشهر.

اختيار اقرب فرع يمكن للعميل التواصل معه.

إضافة جميع البيانات المتعلقة بالأسرة من أرقام هواتف وعناوين السكن في الداخل والخارج وأي جنسيات أخرى لديهم.

يجب التأكد من صحة البيانات التي قام العميل بإدراجها قبل تقديم الطلب إلكترونياً.

الاطلاع والموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية لفتح الحساب المصرفي.

في النهاية يجب على المتقدم زيارة الفرع الذي اختاره خلال شهر وذلك للتوقيع واستكمال كافة الإجراءات.

إذا كنت قد قمت بعملية فتح حساب بنك الراجحي من قبل فإنه بإمكانك فتح حساب ثاني.

تطبيق الراجحي الجديد

استمراراً لنهج البنك في تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه وذلك لتحقيق الريادة الرقمية، أعلن البنك عن إصدار تطبيق الراجحي المطور لتقديم الكثير من الخدمات المصرفية الشخصية من خلال الجوال والقدرة على الإنجاز من خلاله كافة المعاملات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان، ويمكن تحميل التطبيق من خلال:

وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة فتح حساب الجاري و تعرفنا أيضاً على شروط فتح الحساب سواء كان للسعوديين والمقيمين وطريقة تحميل تطبيق الراجحي الجديد.