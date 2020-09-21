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أمطار وسيول مفاجئة جنوب فرنسا وفقد شخصين

أخبار عالمية محمد بدر 2020-09-21 00:49 تبليغ
أمطار وسيول مفاجئة جنوب فرنسا وفقد شخصين
أمطار وسيول مفاجئة جنوب فرنسا وفقد شخصين
فُقد شخصان فى جنوب فرنسا، اليوم الأحد، بعد سيول مفاجئة نجمت عن عواصف أدت إلى سقوط أمطار غزيرة على مناطق من تلال سيفين شمالى مدينة مونبلييه، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وحشدت أجهزة الطوارئ طائرات هليكوبتر و700 شخص لمساعدة السكان الذين تضرروا من السيول، التى أدت أيضا إلى إغلاق طرق وقطع الماء والكهرباء عن بعض المناطق.

وتوجه وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين إلى المنطقة المنكوبة اليوم الأحد، وقال إنه تم إنقاذ نحو 50 من مياه السيول وتوفير مأوى عاجل لنحو 420 آخرين.

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