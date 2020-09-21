القدس تسجل 146 إصابة بكورونا و6 وفيات خلال يومين

أعلنت وحدة مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في القدس عن تسجيل 146 إصابة جديدة بالفيروس إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة يومي السبت والأحد.

وتمكن عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا من الشفاء والتخلص منه ولكن بعضهم عانى من مضاعفات طويلة الامد ظلت موجودة بعد الشفاء خاصة الذين أصيبوا بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

وعرض موقع " Pharmeasy" اهم المضاعفات طويلة الامد التى يتعرض لها المصابين بفيروس كورونا والاحتياطات اللازمة.

تندب الرئة:

تشير تقارير إلى أنه بعد التعافي من COVID-19 الشديد ، قد يعاني بعض مرضى COVID-19 من تلف الرئة بما في ذلك ندبات الرئة الجزئية أو الكاملة (تليف الرئة) مما يؤدي إلى قيود وظيفية شديدة.

ويمكن للنسيج الندبي أن يدمر الرئة الطبيعية ويجعل من الصعب على الأكسجين الوصول إلى الدم. يمكن أن يتسبب انخفاض مستويات الأكسجين في ضيق التنفس ، خاصة أثناء المجهود البدني.

ويمكن أن يؤثر ضعف وظائف الرئة الناتج عن عدوى SARS-CoV-2 سلبًا على الأعضاء الأخرى مثل القلب والكلى والدماغ ، مع آثار صحية كبيرة قد تستمر بعد تجاوز العدوى.

صحة القلب:

وفقًا لدراسة صغيرة نُشرت في مجلة JAMA Cardiology (27 يوليو) ، قد يعاني بعض الأشخاص الذين يتعافون من COVID-19 من تلف القلب والتهاب عضلة القلب أو التهاب عضلة القلب ، بعد أشهر من الإصابة الأولية.