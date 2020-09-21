أخبار عاجلة
وكالة موديز: إفريقيا تعاني للحاق بركب إصدارات دين الأسواق الناشئة -
الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و9 وفيات -
إيقاف مؤقت لتجارب عقار Eli Lilly لعلاج كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة -
صندوق النقد: النظام المالي مستقر حتى الآن لكن نقاط الضعف تزداد -
الاتحاد الأوروبي يحصل على موافقة منظمة التجارة لفرض رسوم على الولايات المتحدة -
التجاري الدولي يمثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس المبادرة المالية للأمم المتحدة -
تراجع طفيف في متوسط سعر الدولار أمام الجنيه -
مصر تطالب مؤسسات التمويل الدولية بالتوافق حول سعر فائدة مرجعي جديد -
عدسات المصورين ترصد ترامب وابنته إيفانكا في أوضاع مخلة.. شاهد -
الإعلامية علا الفارس تفاجئ متابعيها وتكشف عن عريسها السري -

موج فولاذي بقلب المقبرة.. ريو "تخلّد" ضحايا كورونا

أخبار عالمية تبليغ
موج فولاذي بقلب المقبرة.. ريو "تخلّد" ضحايا كورونا
موج فولاذي بقلب المقبرة.. ريو "تخلّد" ضحايا كورونا

شيدت السلطات البرازيلية نصبا تذكاريا يبلغ وزنه 3 أطنان، الأحد، في مقبرة حيث دُفن العديد من ضحايا كوفيد-19 في ريو دي جانيرو.

وأقيم نصب "إنفينتي ميموريال"، وهو شريط بطول 39 مترًا من الفولاذ المتموج، لتكريم ضحايا فيروس ، ومنح العائلات رمزا لأحبائهم في واحدة من أكثر المدن تضرراً في البرازيل.

وصمم النصب التذكاري المهندس المعماري البرازيلي كريسا سانتوس، الذي طرح فكرته في ذروة الوباء بعد زيارة العديد من المقابر في البلاد.

 وقالت جيزيل بيكسوتو، 54 عامًا، التي كان والدها جيرالدو دينيز غونسالفيس ضحية لكوفيد-19: "سعادة كبيرة أن تعلم أن والدك لم يذهب طي النسيان، وأنه ليس مجرد ضحية أخرى"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وسجلت ولاية ريو دي جانيرو أكثر من 17600 حالة وفاة، وأكثر من 250 ألف حالة إصابة مؤكدة بكوفيد -19 حتى السبت، لتحتل المرتبة الثانية بعد ولاية ساو باولو في البرازيل.

وسيتم تسجيل أسماء 4000 شخص ممن راحوا ضحية الفيروس، على النصب.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موج فولاذي بقلب المقبرة.. ريو "تخلّد" ضحايا كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 