الجزائر.. تعيين محافظ جديد للبنك المركزي

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن الجزائر عينت محافظا جديدا للبنك المركزي.

وحل رستم فاضلي محل أيمن بن عبد الرحمان الذي عُين وزيرا للمالية في يونيو الماضي.

وكشف الرئيس الجزائري أن بلاده ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر، وذلك بحسب ما أوردت "رويترز".

وكان تبون، الذي اُنتخب للمنصب في ديسمبر الماضي، تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019.