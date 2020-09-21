سيول وفيضانات مفاجئة تضرب جنوب فرنسا.. فيديو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، المستوى الأحمر في بعض المناطق بالبلاد، بسبب السيول المفاجئة التي ضربت أجزاء من فرنسا.
وقالت السلطات الفرنسية إن شخصين قد فقدوا جنوب البلاد، بسبب السيول المفاجئة التي ضربت البلاد، الناجمة عن عواصف أدت إلى سقوط أمطار غزيرة.
وأضافت السلطات الفرنسية أن المفقودين هما ممرضة تبلغ من العمر 64 عاما، ورجل كان يمارس رياضة الركض.
وبدأت أجهزة الطوارئ في البلاد في حشد قواتها، حيث تشارك المروحيات في محاولة لإنقاذ مئات الأشخاص العالقين وسط السيول.
وظهر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في المنطقة أمس، وصرح بأنه تم انقاذ 50 شخصا من مياه السيول وتوفير مأوى للمئات.
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