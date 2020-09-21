دعوات لعصيان مدني في ساحل العاج لمنع ترشح واتارا لولاية ثالثة

دعت المعارضة في كوت ديفوار إلى عصيان مدني، وذلك لمنع الرئيس المنتهي ولايته، الحسن واتارا من الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة المقرر لها 31 أكتوبر المقبل.
وقال الرئيس السابق والمرشح الاقوى ضد واتارا، هنري كونان بيدييه، إن حزبه توصل إلى اتفاق مع قوى المعارضة الأخرى على ضرورة السعي لعدم ترشح الرئيس في الانتخابات المقبلة، وفق وكالة رويترز.
وأكد على أن العصيان المدني هو شعار المعارضة الوحيد المرفوع إمام إصرار واتارا على الترشح في الانتخابات المقبلة.
ولقي 12 شخصا مصرعهم في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد على خلفية إعلان واتارا الترشح لولاية ثالثة في البلاد.
وتشدد المعارضة على أن ترشح الرئيس لولاية ثالثة يعد انتهاكا للدستور، فيما يصر واتارا على أن تعديلا دستوريا تم إجراؤه يعني أن المدة التي قضاها في المنصب لا تحتسب فترتين.
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