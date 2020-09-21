مصرع ما لا يقل عن 8 أشخاص في انهيار مبنى بالهند

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم، وذلك في انهيار مبنى بولاية ماهاراشترا الهندية، صباح اليوم الإثنين.

ووفقا للمعلومات الأولية، تم إنقاذ 20 شخصا، وسط أنباء عن وجود 20 أخرين محاصرين تحت الأنقاض.

ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات الهندية، اليوم الإثنين، فتح تاج محل، وذلك للعمل مرة أخرى، على الرغم من الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد واقترابها من تخطي الولايات المتحدة في أعداد الإصابات.

وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية، إن الهند طورت اختبارًا جديدًا لكشف فيروس كورونا المستجد، يتعرف على تسلسله الجيني، وفق ماذكرت صحف روسية.

ذكرت الوزارة في بيان لها "إن اختبار تاتا كريسبر، الذي طوره معهد علم الجينوم والبيولوجيا التكاملية، حصل اليوم على موافقة تنظيمية من المراقب العام الهندي للأدوية من أجل إطلاقه تجاريًا".