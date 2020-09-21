لقي خبيران في نزع الألغام، من بريطانيا وأستراليا، مصرعهما في جزر سليمان، عندما انفجرت بهما ذخائر من مخلفات الحرب العالمية الثانية، كانا يعملان على إزالتها
وأفادت الشرطة، الاثنين، بأن الانفجار وقع بعد ظهر الأحد في هونيارا، عاصمة هذه الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي، والتي تتألف من نحو 990 جزيرة، وقد توفي الخبيران بعد وصولهما إلى المستشفى.
وأكدت منظمة "مساعدات الشعب النرويجي" (أن بي آي)، التي تقوم بدراسة حول الذخائر غير المنفجرة في جزر سليمان، الحادث وكذلك وفاة الخبيرين البريطاني ستيفن لوك اتكينسون والأسترالي ترنت لي.
وقالت المنظمة في بيان: "هذا حادث مأساوي. حتى الآن نعلم أنه حصل انفجار أدى إلى نتائج مميتة". وأضافت: "أولويتنا الرئيسية الآن تقديم المساعدة لأقارب الضحايا وزملائهم وتقديم إيضاحات لما حدث".
وأشارت المنظمة النرويجية إلى أنها علقت أنشطتها في جزر سليمان مؤقتا، إلى حين الانتهاء من التحقيق، مؤكدة أنه "يجب استكمال التحقيق من أجل التوصل إلى نتائج حول أسباب ما حصل".
وجزر سليمان كانت مسرحا لقتال شرس بين الحلفاء والقوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وعند انتهاء النزاع خلف الطرفان كميات كبيرة من القذائف والألغام وذخائر اخرى.
وكانت المنظمة النرويجية تعمل مع شرطة جزر سليمان على بحث لتقدير حجم المشكلة، وتطوير برنامج لجمع هذه الذخائر على مستوى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألغام من الحرب العالمية الثانية تقتل خبيرين عسكريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.