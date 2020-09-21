فضيحة لنظام أردوغان.. الكشف عن هوية عزرائيل التعذيب في تركيا

أظهرت وثائق رسمية تركية هوية قائد شرطة تركي لقبه الشعب بملاك الموت "عزرائيل".

ورصدت الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخرا ونشرت في موقع "نورديك مونيتور" ، أنه يدعى طاهر دارباز أوغلو و أنشأ وأدار موقعين "غير رسميين" خصصهما للتعذيب، وحجز وعذب فيهما ما يقرب من ألفي محتجز من خلال معاملة وحشية منذ عام 2016.

ووفقا لشهادات الضحايا أمام القضاء، كان طاهر دارباز أوغلو مسؤول عن مواقع الاحتجاز الوحشية التي أقيمت في قلب العاصمة أنقرة، بأوامر من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان أوغلو المكلف من قبل السلطات بقيادة عمليات التعذيب، حيث أشر الشهود إلى أن ذلك بغرض انتزاع اعترافات كاذبة من الضحايا تدعم "المزاعم الرسمية" المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

الضحايا أكدوا أن معاملة دارباز وفريقه من الضباط، كانت على طريقة داعش، حيث اعتبروا زوجات الضحايا وبناتهن "غنائم حرب" يمكن اغتصابهن ، كما تم الاستيلاء على ممتلكات المعتقلين الشخصية مثل النقود والمجوهرات بما في ذلك خواتم الزفاف، وتعرض كثير منهم للتحرش الجنسي والاغتصاب.

وبحسب شهادات الضحايا في الوثائق تعرضوا للضرب والركل، وجردوا من ملابسهم، وحُرموا من الطعام والماء لأيام عدة.

كما أبقوهم في أوضاع غير إنسانية تحت الضغط لساعات طويلة، وصعقوا العديد منهم بالكهرباء وخنق بعضهم حتى الموت.