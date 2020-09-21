لتقليل التكدس في السجون.. قرار غريب من السلطات البريطانية

اتخذت بريطانيا، عدد من القرارات المتعلقة بالملاحقات القضائية، وذلك لتخفيف الأعداد في السجون، مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عبر إسقاط ملاحقات قضائية لـ 6 آلاف قضية، واتخاذ العقوبات المجتمعية بديلا السجل الجنائي.
ووفقا لصحيفة تليجراف البريطانية فإن قرارات العقوبات المجتمعية، تسمح للشخص بالإفلات من الملاحقة القضائية، وذلك عبر تقديمه الإعتذار عن ما بدر منه من جرائم إلى الضحايا.
وقالت الشرطة البريطانية إن القضايا التي قررت السلطات إغلاقها بسبب عدم التعرف على مشتبه ارتفعت بنسبة 50% بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكانت غالبية هذه القضايا متعلقة بالسرقة والسطو، والمخدرات والتعرض للنظام العام.
ومن ناحية أخرى، أعرب مصدر في الشرطة البريطانية عن قلقه من أن الاستخدام المفرط لهذا النوع من الاجراءات يمكن أن يُنظر إليه على أنه "إلغاء تجريم" لبعض الجرائم.
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