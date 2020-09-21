رغم تزايد إصابات كورونا.. المدارس تعيد فتح أبوابها في تركيا

أعادت المدارس التركية، اليوم الاثنين، فتح أبواها وذلك رغم تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا مجددا في تركيا في تصاعد حدة التوتر بين الأطباء الذين يقولون إن الأرقام الرسمية لا تعكس حقيقة نطاق التفشي، والسياسيين الذين يتهمون نقابة الأطباء في البلاد بتقويض جهود احتواء المرض.
وقال وزير التربية والتعليم التركي، ضياء سلجوق، مساء أمس،إنه سيتم توزيع الكمامات الطبية على الطلاب القادمين بشكل إجباري.
وأشار إلى أن دوام المدارس اقتصر العام الجاري على طلاب المرحلة التمهيدية والصف الأول الابتدائي، على أن تعقد وزارة التربية اجتماعًا في غضون 3 أسابيع للبت بشأن بقية الصفوف.
وتسجل تركيا يوميا حاليا ما يزيد على 1600 حالة إصابة و60 وفاة بفيروس كورونا وهو ما يتخطى بكثير ذروة التفشي في أبريل ويتزايد باطراد، إذ بلغ معدل الوفيات المتوسط حاليا ثلاثة أمثال المعدل المسجل بين يونيو وأغسطس.
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