رئيس الوزراء اللبنانية: بلادنا لا تملك ترف إهدار الوقت في مشاورات الحكومة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، اليوم الإثنين، ان بلاده لا تملك ترف إهدار الوقت حتى يتم التوافق على حكومة جديدة.
وقال أديب إن لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا.
ودعا رئيس الوزراء اللبناني جميع القوى السياسية إلى العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فورا، وتشكيل حكومة جديدة.
وانتقد رجل دين مسيحي كبير في لبنان زعماء الطائفة الشيعية أمس الأحد لتقديمهم مطالب قال إنها تعرقل تشكيل حكومة جديدة وتسبب شللا سياسيا في بلد يعاني من أزمة عميقة.
ولم يذكر البطريرك بشارة بطرس الراعي، زعيم الكنيسة المارونية، الشيعة بشكل مباشر، بل سأل كيف يمكن لطائفة واحدة أن تطالب بـ "خدمة معينة"، ويقول سياسيون شيعة إن عليهم تسمية وزير المالية.
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