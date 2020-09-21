المكسيك تسجل 3542 إصابة جديدة بفيروس كورونا و235 وفاة

سجلت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الاثنين، 235 وفاة و 3542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، مقابل 455 وفاة و5167 إصابة أمس.
وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوغو لوبيس غاتيل - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ـ إن حصيلة الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في المكسيك شهدت تراجعا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع اليوم السابق.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المكسيك منذ بداية الجائحة 697663 إصابة منها 73493 حالة وفاة، لكن المسؤول حذر من أن الحصيلة الحقيقية تتجاوز هذه الأرقام بشكل ملموس.
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