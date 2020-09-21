قبل الانتخابات.. حملتا ترامب وبايدن تعلنان عن حجم التبرعات لديهما

أعلنت الحملتان الانتخابيتان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن عن حجم الأموال المتوفرة لديهما قبل 1.5 شهر من الانتخابات الرئاسية.
وأكدت حملة ترامب في ملف إقرار قدمته أمس الأحد إلى لجنة الانتخابات الفدرالية، أنها أنفقت 61.2 مليون دولار في أغسطس وأنهت الشهر بـ121.1 مليون دولار نقدا.
في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع في حملة بايدن أن المبلغ الذي كان لدى حملة المرشح الديمقراطي والمجموعات المرتبطة بها مطلع سبتمبر، بلغ 466 مليون دولار نقدا.
وسبق أن أعلنت حملة بايدن قبيل مرحلة جديدة لجمع التبرعات في أغسطس أنها تملك 294 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار كانت حينئذ بحوزة ترامب وحلفائه.
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