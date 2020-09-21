الليرة التركية تهوي إلى "قاع جديد"

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 7.58 مقابل الدولار، الاثنين، مع تحول الانتباه صوب اجتماع البنك المركزي المقرر في 24 سبتمبر، وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.

وفي الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، كانت الليرة التركية أعلى بقليل فحسب من أدنى مستوياتها على الإطلاق لتسجل 7.5775، مقارنة مع 7.5650 عند إغلاق يوم الجمعة. هوت العملة التركية أكثر من 21 بالمئة أمام نظيرتها الأميركية منذ بداية العام الحالي.

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