روسيا تسجل 6196 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 6196 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم" إن حصيلة إصابات فيروس كورونا في روسيا ارتفعت لتصل إلى مليون و109595 إصابة.

وأضاف أن 71 شخصا توفوا خلال اليوم الماضي جراء إصابتهم بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 19489 وفاة حتى الآن.

وتماثل للشفاء 2616 شخصا خلال اليوم الماضي ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 911973 منذ بدء تفشي الوباء.

وبلغ عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا، التي تم إجراؤها في مختلف أنحاء روسيا 43 مليونا و103912 اختبارا.