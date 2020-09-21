وزير الخارجية القبرصي: تركيا اختارت التصعيد ولابد من فرض عقوبات أوروبية عليها

قال وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، اليوم الاثنين، إن تركيا اختارت التصعيد في ملف شرق المتوسط، مشددًا على ضرورة أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.

والدولتان المتجاورتان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف شديد بشأن امتداد الجرف القاري لكل منهما في شرق المتوسط. واحتدم التوتر الشهر الماضي عندما أرسلت تركيا سفينة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها.

وأدانت اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي الخطوة واعتبرتها غير قانونية وتضغط هي وقبرص على زعماء الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة في اجتماعهم المقرر يوم الخميس.

وأمس الأحد، قال وزير الدفاع القبرصى، إن التصعيد التركي في المتوسط يثير القلق، وعلى الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها.

وفي وقت سابق ، أول أمس السبت، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا لإعادة فتح حوار مسئول مجددا بخصوص شرق المتوسط، في تغريدة نشرها عبر تويتر، باللغة التركية، هي الأولى من نوعها.

وقال ماكرون في تغريدته: "بعثنا رسالة واضحة إلى تركيا في قمة أجاكسيو: دعونا نعيد فتح حوار مسئول، بحسن نية، وبدون سذاجة، هذه الدعوة هي الآن أيضًا دعوة البرلمان الأوروبي، يبدو أنها قد سُمعت، فلنتقدم".