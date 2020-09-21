الطيران المدني الكويتي: الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية لم تتجاوز 15%

كشف نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي صالح الفداغي، أن الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية في المطار لم تتجاوز 15%، في حين كان المقرر لها أن تبلغ 30%، وفق خطة التشغيل الموضوعة سابقا.

وأوضح الفداغي - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - أنه متى ما توافر لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، فإنه سيجري رفع قيود السفر بشكل مباشر، لتصل نسبة التشغيل إلى 100%، كما كان وضع الرحلات التجارية سابقا.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي، قررت إعفاء أطقم الطائرات والأطقم الفنية في الدورات الخارجية من الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، مع وضع آلية من قبل وزارة الصحة الكويتية لفحصهم باستمرار خلال مدد محددة.

وفي السياق ذاته، طالب المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني الكويتية يوسف الفوزان، رسميا وزارة الصحة الكويتية، بتقليص مدة الحجر الصحي للمسافرين القادمين إلى الكويت، ليكون 7 أيام بدلا من 14 يوما، مع الاحتفاظ بالاشتراطات الصحية، وأهمها ضرورة حمل القادمين إلى الكويت شهادة (PCR) تؤكد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد الفوزان أن المقترح سيكون في حال تمت الموافقة عليه، دافعا اقتصاديا جيدا لشركات الطيران في الكويت، مشيرا إلى أنه سيساعد في تخفيض خسائرها التي منيت بها جراء تداعيات فيروس كورونا.