انخفاض ملحوظ.. ألمانيا تسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بـ كورونا

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، تسجيل 922 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1345 إصابة في اليوم السابق.
وبذلك، يصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 272337 حالة.
ووفقًا لأحدث إحصائيات المعهد الألماني لم تشهد البلاد أي حالات وفاة جديدة بالفيروس ليظل عدد الضحايا ثابتًا عند 9386 حالة.
وفي وقت سابق، استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف إجراءات الحد من فيروس كورونا في ألمانيا وحثت العائدين من الإجازات الصيفية على فحص أنفسهم. ومعهد روبرت كوخ يراجع دراسة صينية حول المسار الزمني لخطر الإصابة بكورونا.
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