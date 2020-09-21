الصحة العراقية: سنشارك بإجراء تجارب سريرية للقاح الصيني ضد كورونا

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين سعي العراق للحصول على لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وقت مبكر، مشيرة إلى أن العراق سيشارك مع الصين والإمارات ودول أخرى بتجارب سريرية للقاح الصيني.

وقال الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي ـ في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) ـ "إن العراق سيشارك مع الصين والإمارات ودول أخرى بتجارب سريرية للقاح الصيني تضمن سلامة المتطوعين"، مؤكدا أن "التجربة ستسهم بتطوير مراكز البحوث في البلاد".

وأضاف أنه "سيتم لاحقا، اختيار مركزين أو ثلاثة مراكز بحوث تقوم بمتابعة الموضوع لضمان حصول العراق على حاجته من اللقاح، فالعراق شأنه شأن بقية دول العالم يسعى للحصول على لقاح آمن وفعال في وقت مبكر".