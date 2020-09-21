ناقلة نفط تتجه إلى مرسى الحريقة الليبي بعد إعلان حالة "القوة القاهرة"

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن ناقلة نفط تتجه إلى مرسى الحريقة الليبي بعد رفع جزئي لحالة القوة القاهرة.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن الجمعة الماضية، إعادة إنتاج وتصدير النفط وفق "شروط" تضمن التوزيع العادل لعوائده، بعدما ظلت أهم المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة قواته مغلقة لثمانية أشهر كاملة.

وأمس السبت، أعلنت مؤسسة الليبية للنفط السبت رفع حالة "القوة القاهرة" عن المنشآت النفطية "الآمنة".

وتعني "القوة القاهرة" تعليقا للعمل بشكل موقت لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب احداث خارجة عن سيطرة اطراف التعاقد.

وقال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله إنّ "همنا الاساسي بدء الانتاج والصادرات بمراعاة سلامة العاملين والعمليات وأيضًا منع أي محاولات لتسييس قطاع النفط".