السجن مدى الحياة لمنفذي الهجوم على حافلة إسرائيلية عام 2012 في بلغاريا

قضت محكمة بلغارية، الاثنين، غيابيا، بالسجن مدى الحياة على متهمين اثنين في قضية تفجير حافلة عام 2012 أدى إلى مقتل خمسة سائحين إسرائيليين وسائق بلغاري في مطار بمدينة بورغاس الساحلية.

وأدانت المحكمة الجنائية المتخصصة، ميلاد فرح (39 عاما) الأسترالي من أصل لبناني، وحسن الحاج حسن (32 عاما) الكندي من أصل لبناني، لضلوعهما في الهجوم الذي وقع في 18 يوليو 2012.

والرجلان سبق أن فرا من بلغاريا وجرت محاكمتهما غيابيا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ونطقت القاضية، أديلينا إيفانوفا، الحكم أمام نحو 15 صحفيا يضعون الكمامات بسبب جائحة فيروس كورونا، وقالت إن حيثيات الحكم ستُنشر في وقت لاحق.

ويمكن الطعن على الحكم خلال 15 يوما.

وألقت السلطات البلغارية باللوم على "حزب الله" اللبناني في الهجوم الذي أسفر كذلك عن إصابة 38 سائحا إسرائيليا. ونفى "حزب الله" أي دور له في الهجوم.

ونتيجة للهجوم، وضع الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ"حزب الله" على قائمته للمنظمات الإرهابية.

ووقع الهجوم عندما فجر رجل يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية قنبلة في حقيبة ظهر كان يحملها بالقرب من حافلة لسياح إسرائيليين في المطار. وقُتل الرجل، الذي قالت السلطات إنه يُدعى محمد حسن الحسيني، في الهجوم.