حلول تقنية.. السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن عودة مناسك العمرة

قال وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، محمد صالح بنتن، اليوم الاثنين، إن المملكة ستعتمد على الحلول التقنية لمراحل العودة التدريجية للعمرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "المملكة بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة الاحترازات الصحية، وستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها وتسويقها محليا وعالميا".

وتابع: "العودة ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها، وهذه الحلول تتمثل في تطبيق اعتمرنا بحيث كل من يقدم أو يرغب في القدوم للعمرة يدخل لحجز الوقت المتوفر له لأداء مناسك العمرة".

واستطرد الوزير: "وهنا يأتي دور مؤسسات وشركات العمرة لتسويق البرامج للمواطنين أو القادمين من خارج المملكة".

وأشار وزير الحج والعمرة، إلى أنه سيكون هناك أكثر من 30 شركة محلية وعالمية يمكن التعامل معها، مشيرا إلى توفير المسار الإلكتروني لهذه الشركات لتتمكن من تقديم الخدمات ومتابعتها للمعتمرين، مبينًا أن كارت التحول الأول يكون لخدمة زوار المسجد النبوي من الداخل والخارج.

وأكد الوزير، وقوف وزارة الحج والعمرة مع المستثمرين والعاملين في هذا القطاع، خصوصا في هذه المرحلة وفي مرحلة التحول المؤسسي والتي ستجعل من شركات ومؤسسات العمرة كيانات اقتصادية قوية وذات خدمات تخصصية عالية الجودة.