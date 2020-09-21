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دولة عربية تحكم بالسجن 9 سنوات وغرامة على زوج عمة الملك

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دولة عربية تحكم بالسجن 9 سنوات وغرامة على زوج عمة الملك
دولة عربية تحكم بالسجن 9 سنوات وغرامة على زوج عمة الملك

أصدر القضاء الأردني حكم بالسجن لسنوات طويلة وغرامة بالملايين تستردها الدولة على فردٍ من منتسبي العائلة الملكية في البلاد، وفق ماذكرت وسائل إعلام أردنية.

وأدانت محكمة أردنية  "وليد الكردي"، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الفوسفات، وزوج عمة الملك الأميرة بسمة، بالسجن 9 سنوات وبغرامة أكثر من 9 ملايين دينار.

و يأتي الحكم بعد أقل من أسبوع من  صدور حكم  سابق بسجنه 3 سنوات وتغريمه 7 ملايين دينار، بجرم جنحة إهدار أموال الشركات المساهمة العامة.

وفي تفاصيل الحكم الذي نشرته صحف أردنية، قضت محكمة الجنايات الصغرى على المتهم وليد الكردي بالسجن تسع سنوات وإلزامه بدفع 9 ملايين و177 ألف دينار (نحو 13 مليون دولار) والرسوم البالغة 15 ألف دينار، بعد إدانته في قضية تتعلق بعقود الصيانة التي أبرمتها الفوسفات مع شركات للصيانة.

ويأتي إصدار الاحكام الرادعة على الكردي (زوج الأميرة بسمة بنت طلال) فيما يسمى يقضية الفوسفات، وذلك بعدما تبين للقضاء الأردني من إهداره لأموال الشركات المساهمة والتربح بشكل غير شرعي من منصبه.

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