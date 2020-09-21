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قبرص تهدد تركيا من جديد: العقوبات بانتظار أردوغان

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قبرص تهدد تركيا من جديد: العقوبات بانتظار أردوغان
قبرص تهدد تركيا من جديد: العقوبات بانتظار أردوغان
قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس اليوم الأحد إن تركيا تختار تصعيد التوترات في قبرص، وفق ما ذكرت صحيفة أحوال التركية.
ونقلت  صحيفة قبرص ميل،عن وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس " أظهر تجديد تركيا للتلكس الملاحي للتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص (EEZ) بإمكانية أن تطال عقوبات الاتحاد الأوروبي تركيا، و هو ما يجب أن يبدأ  على الفور".

وأضاف : "هذا يظهر نوايا واضحة ، خاصة في وقت توجد فيه مبادرة (أوروبية) لإنهاء أفعالها (تركيا) غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص". 

تابع "من الواضح إذن أنه في حالة قبرص ، فإن تركيا  تختار مزيدًا من التصعيد ، على عكس ما يحدث في حالة أوروتش ريس".

سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة يومي 24 و 25 سبتمبر لتقييم العقوبات المحتملة ضد تركيا. 

وتضغط قبرص وفرنسا من أجل فرض عقوبات صارمة ، بينما اتخذت اليونان موقفًا أخف ، حيث دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى صياغة قائمة محتملة كإجراء احترازي ، اعتمادًا على كيفية تطور المحادثات مع تركيا.

وتأتي تصريحات كريستودوليدس في الوقت الذي تهدد المواجهة بين تركيا من طرف  واليونان وقبرص من طرفٍ آخر،  بشأن الحدود الإقليمية في شرق البحر المتوسط ​​بالتصاعد إلى مواجهة عسكرية مباشرة. 

على الرغم من أن تركيا واليونان قد خطتا خطوات نحو المصالحة ، إلا أن كلا الجانبين يبقي جيشيهما في حالة تأهب.

في 10 أغسطس ، أرسلت تركيا سفينتها البحثية Oruç Reis ، برفقة البحرية ، إلى منطقة متنازع عليها بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية ، مما أدى إلى حشد عسكري شارك فيه عدة دول. 

على الرغم من عودة Oruç Reis إلى ميناء أنطاليا الأسبوع الماضي ، أصدرت البحرية التركية  التلكس الملاحي  (Navtex) الذي  يحجز منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​لسفينة أبحاث تركية أخرى  لإجراء أنشطة المسح الزلزالي جنوب قبرص من سبتمبر 20 حتى 20 أكتوبر.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة الماضي إن سفينة Oruç Reis ستعود إلى أنشطتها في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بعد الصيانة الروتينية.

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